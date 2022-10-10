"الفوزان": المملكة تؤمن بقدرات الشباب وتدرك حاجتهم للدعم والتمكين لتحقيق التنمية

وقال "الفوزان": كما أن للمواطنة حقوقًا، فلها واجبات، ومن أهمها صدق الانتماء للوطن، موضحًا أن الوطنية لا تكون بالقول بقدر الفعل، كما تتطلب الإخلاص في العمل والصدق في التعامل، والالتزام بقوانين الدولة وتشريعاتها وأنظمتها.