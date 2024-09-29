مستشفى "رماح" يقدم لقاح الإنفلونزا الموسمي لكبار السن في منازلهم

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المستشفى لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاجزين، حيث تهدف إلى تعزيز حماية أفراد المجتمع وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة لهم. وتعكس هذه المبادرة التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية، مما يُسهم في تحسين تجربة العلاج ويعزز من فعالية الخدمات الطبية المقدمة.