مستشفى "رماح" يقدم لقاح الإنفلونزا الموسمي لكبار السن في منازلهم

ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، أعلن مستشفى رماح العام أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، عن بدء تشغيل خدمة إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية لكبار السن وذوي الإعاقة في منازلهم بمحافظة رماح.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المستشفى لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاجزين، حيث تهدف إلى تعزيز حماية أفراد المجتمع وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة لهم. وتعكس هذه المبادرة التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية، مما يُسهم في تحسين تجربة العلاج ويعزز من فعالية الخدمات الطبية المقدمة.
يُذكر أن هذه الخدمة تأتي بالتعاون بين قسم الرعاية المنزلية وقسم مكافحة العدوى بمستشفى رماح العام، مما يعكس تكامل الجهود لضمان صحة وسلامة المجتمع.