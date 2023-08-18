شاهد.. ختام "الملتقى العلمي الصيفي" بالطائف وتكريم الفائزين والرعاة

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية الملتقيات الصيفية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، من خلال تقديم مجموعة من الدورات والورش العلمية المتنوعة للطلاب والطالبات، يتخللها العديد من الفعاليات الإثرائية والزيارات العلمية والأنشطة العلمية والرياضية والكشفية المصاحبة.
وأشار "الغامدي" إلى أن الملتقى الصيفي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع شارك فيه أكثر من 400 طالب وطالبة على فترتين صباحية ومسائية بمجموعة من الورش العلمية المتنوعة التي تسهم في بناء الشخصية والاعتماد على الذات وغرس القيم العلمية والاعتزاز بالوطن وتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في عدة مسارات متنوعة؛ منها علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وكذلك المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية استغلال أوقات الإجازة فيما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والوطن، وأيضًا تعزيز قدرات الطلاب والطالبات للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية مما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية لتحقيق روية 2030م.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل الختامي للملتقى العلمي الصيفي؛ حيث أشاد "الغامدي" بالأعمال العلمية والإثرائية والمعرض المصاحب وفقرات الحفل، ثم كرم "الغامدي" اللجان المشاركة، والجهات الراعية والداعمة للملتقى والطلاب والطالبات، الفائزين في مسارات الملتقى الصيفي العلمي، بحضور مدير إدارة العلوم والتقنية، ومشرفة العموم للمراكز العلمية بوزارة التعليم وقيادات التعليم على مسرح إدارة التعليم بالفيصلية.
يُذكر أن الملتقى العلمي الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمقام بالمركز العلمي تحت شعار "الصيف يجمعنا" استهدف طلاب وطالبات المحافظة وزوارها خلال فترة الصيف، واشتمل الملتقى على مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية وورش العمل والرحلات الاستكشافية التي تنمي مهارات الطلاب الطالبات في المجالات العلمية (الروبوت، الطيران والفضاء، الحاسب والتقنية، علوم الحياة، الفيزياء والإلكترونيات والرياضيات)، والعديد من البرامج الإثرائية الثقافية والحياتية.