شاهد.. ختام "الملتقى العلمي الصيفي" بالطائف وتكريم الفائزين والرعاة

وأشار "الغامدي" إلى أن الملتقى الصيفي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع شارك فيه أكثر من 400 طالب وطالبة على فترتين صباحية ومسائية بمجموعة من الورش العلمية المتنوعة التي تسهم في بناء الشخصية والاعتماد على الذات وغرس القيم العلمية والاعتزاز بالوطن وتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في عدة مسارات متنوعة؛ منها علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وكذلك المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية استغلال أوقات الإجازة فيما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والوطن، وأيضًا تعزيز قدرات الطلاب والطالبات للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية مما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية لتحقيق روية 2030م.