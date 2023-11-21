وزارة الصناعة وجامعة أم القرى توقعان مذكرة تفاهم في جدة

شهد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، بمقر الإمارة في جدة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصِّناعة والثَّروة المعدنيَّة، وجامعة أمِّ القُرى، للتَّعاون في مجال التَّصنيع والإنتاج المتقدِّم والابتكار الصِّناعي.
جاءت مشاركة "القحطاني"، نيابة عن نائب أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير بدر بن سلطان.
ووقع المذكرة وكيل وزارة الصِّناعة والثَّروة المعدنيَّة المساعد للتطوير الصناعي الدكتور أحمد سامي الزواوي، ووكيل جامعة أمِّ القرى للشؤون الأكاديمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي.
جاء ذلك بحضور رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور علي بن محمد الشاعري.
وتهدف المذكِّرة إلى تأسيس مصانع للإنتاج المتقدِّم والابتكار على الأراضي التَّابعة للجامعة، وتحفيز البحث والتَّطوير والابتكار والاختراع من خلال تشجيع المصانع للتَّعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة.
بالإضافة إلى استحداث برامج أكاديميَّة أو تطوير البرامج الحاليَّة؛ بما يخدم الأهداف المشتركة، واستقطاب شركاء مهنيِّين وأكاديميِّين من الخبراء لنقل الخبرة وإثراء المعرفة.