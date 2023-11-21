وزارة الصناعة وجامعة أم القرى توقعان مذكرة تفاهم في جدة

شهد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، بمقر الإمارة في جدة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصِّناعة والثَّروة المعدنيَّة، وجامعة أمِّ القُرى، للتَّعاون في مجال التَّصنيع والإنتاج المتقدِّم والابتكار الصِّناعي.