"الغامدي" يباشر مهام عمله مديرًا لـ"تعليم الطائف" ويلتقي المساعدين والقيادات

باشر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أمس الثلاثاء، عمله مديرًا عامًا لتعليم الطائف، فيما التقى المساعدين والقيادات التعليمية في الإدارة.
وأوضح الدكتور "الغامدي" في كلمة له أن هذه البداية ستكون موفقة بتكاتف الجميع من مسؤولي الإدارة والمجتمع التعليمي، مقدمًا شكره وتقديره إلى وزير التعليم، على الثقة الغالية التي مُنِحَت إليه.
كما قدم شكره إلى منسوبي "تعليم الطائف" على حفاوة الاستقبال، سائلاً الله لهم وللجميع التوفيق والنجاح والسداد، وأن يعينهم على أداء هذه المهمة في العملية التعليمية وتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- وبتوجيه مباشر من وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ لتحقيق الطموحات، والسير معًا نحو رؤية المستقبل 2030.
وأكد الدكتور "الغامدي" أن الطائف محافظة جميلة بأهلها وبرجالها في كل المجالات، وفي مجال التعليم على وجه الخصوص، متطلعًا في هذه الفترة إلى أن تكون البيئة العملية- بإذن الله- محفزة وناجحة لخدمة التعليم، ومؤكدًا أنه سيعمل معًا بفريق عمل واحد لخدمة الطالب في المقام الأول، وفريق يصنع النجاح ويحقق الإبداع ويحصد التميز.