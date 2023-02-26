الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تُنظِّم عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس

نظَّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض - مكة المكرمة - الدمام)، وإدارة صحة السجون، وبرنامج المدن الطبية، والعيادات الشاملة التخصصية حول السعودية.
وشملت الفعاليات مستشفى قوى الأمن بالرياض، بحضور المدير العام للخدمات الطبية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومستشفيَيْ قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة ومدينة الدمام.
وتضمَّنت الفعاليات العرضة السعودية، ومعرضًا يحكي أبرز الأحداث التاريخية للإمام المؤسس محمد بن سعود -رحمه الله-، وأمراء إمارة الدرعية، والأحداث العظيمة للمملكة خلال مراحلها الثلاث.
وشاركت العيادات التخصصية الشاملة في مناطق السعودية بتنظيم فعاليات متنوعة لتعزيز حضور التراث الثقافي والحضاري للدولة السعودية، واكتست المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من مستشفيات وعيادات بالإضاءة الخضراء، وتزينت باللوحات الجدارية المُعبِّرة.