الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تُنظِّم عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس

نظَّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض - مكة المكرمة - الدمام)، وإدارة صحة السجون، وبرنامج المدن الطبية، والعيادات الشاملة التخصصية حول السعودية.