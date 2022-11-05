انطلاق "ملتقى القيادات الأكاديمية" غدًا الأحد في الرياض

ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية والورش التطويرية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال القيادة الأكاديمية؛ وذلك على مدى يومين متتاليين، يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية تطوير وإدارة أداء القادة في تعزيز الفعالية لدى الجامعات.