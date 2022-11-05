انطلاق "ملتقى القيادات الأكاديمية" غدًا الأحد في الرياض

ينطلق "ملتقى القيادات الأكاديمية" في دورته الأولى، غدًا الأحد، في الرياض، وتنظمه وزارة التعليم، تحت عنوان: "تطوير القيادات الأكاديمية الفعالة"، بحضور أكثر من 800 شخصية قيادية من قطاع الجامعات السعودية.
ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية والورش التطويرية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال القيادة الأكاديمية؛ وذلك على مدى يومين متتاليين، يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية تطوير وإدارة أداء القادة في تعزيز الفعالية لدى الجامعات.
إلى جانب التعرف على أهم السمات والجدارات للقائد الأكاديمي الفعال، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتطوير في معارف ومهارات وقدرات القيادات الأكاديمية؛ لتعزيز الفعالية لدى الجامعات السعودية.
ورابط التسجيل : https://moe-aldc.org/#/home