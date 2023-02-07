أمانة الطائف تنفذ برنامجاً ميدانياً لصيانة أغطية المنهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الصيانة شملت الإصلاح والاستبدال للأغطية التالفة، ومعالجة وإصلاح القواعد المتضررة في أكثر من 40 موقعاً بالطائف، شملت مواقع رئيسية وفرعية، ونفذت هذه الأعمال 20 فرقة ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات، وعملت الأمانة على رصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة وتوجيه الفرق الميدانية بمعالجتها فوراً.