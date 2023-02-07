أمانة الطائف تنفذ برنامجاً ميدانياً لصيانة أغطية المنهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار

نفذت أمانة الطائف من خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً ميدانياً لصيانة أغطية المنهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتحات قنوات العبارات المخصصة لتصريف مياه السيول.
وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن خطط الأمانة لتعزيز احتواء آثار الأمطار والسيول، وأيضاً سلامة الحركة المرورية والتدفق المروري ودعم برامج جودة الحياة، وجهود تحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الصيانة شملت الإصلاح والاستبدال للأغطية التالفة، ومعالجة وإصلاح القواعد المتضررة في أكثر من 40 موقعاً بالطائف، شملت مواقع رئيسية وفرعية، ونفذت هذه الأعمال 20 فرقة ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات، وعملت الأمانة على رصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة وتوجيه الفرق الميدانية بمعالجتها فوراً.