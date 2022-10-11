أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة مشروعات التعليم بالمنطقة

ترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بقاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مناقشة مشروعات التعليم بالمنطقة والخطط المستقبلية لها.