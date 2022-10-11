أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة مشروعات التعليم بالمنطقة

ترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بقاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مناقشة مشروعات التعليم بالمنطقة والخطط المستقبلية لها.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، ومدير التعليم بمحافظة المخواة علي الجالوق.
واطلع خلال الاجتماع على مشروعات التعليم القائمة التي ستنفذ وفق نُظم متابعة ومراقبة غرفة العمليات لمتابعة مشروعات المنطقة بالإمارة.
كما تطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الماضية، مع مناقشة المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها والإجراءات المتخذة على المشروعات المتأخرة واستعراض الحلول السريعة للاستفادة منها وضمان دخولها حيز التنفيذ.
وأكد أمير الباحة، ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مخرجات "غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة" التي دشنها أمير الباحة، بهدف الاطلاع والإشراف ومتابعة حالة جميع مشروعات المنطقة.