"وقاء عسير" ينظم ورشة عمل توعوية عن مرض "اللسان الأزرق"

نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة عسير ورشة عمل توعوية لمربي الماشية بعنوان "مرض اللسان الأزرق" وذلك ضمن الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.
وتضمنت الورشة التي استهدفت مربي الماشية و الأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين عدداً من المحاور من أبرزها التعريف بهذا المرض الذي يصيب الماشية ومصادر وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التوعوية والتثقيفية التي ينفذها المركز للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ونواقلها الحشرية.
ومرض اللسان الأزرق هو مرض فيروسي تنقله الحشرات وتكون جميع أنواع الحيوانات المجترة عرضة له وخصوصاً الأغنام. ومن أهم أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب وتقرح وتآكل ونخر الغشاء المخاطي للفم، وزرقة في اللسان، وعرج بسبب التهاب تاج الظلف أو التهاب القدم والعضلات.