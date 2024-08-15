"وقاء عسير" ينظم ورشة عمل توعوية عن مرض "اللسان الأزرق"

ومرض اللسان الأزرق هو مرض فيروسي تنقله الحشرات وتكون جميع أنواع الحيوانات المجترة عرضة له وخصوصاً الأغنام. ومن أهم أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب وتقرح وتآكل ونخر الغشاء المخاطي للفم، وزرقة في اللسان، وعرج بسبب التهاب تاج الظلف أو التهاب القدم والعضلات.