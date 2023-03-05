في نسخته الثانية.. غدًا اختتام فعاليّات مهرجان العسل الثاني بـ"أضم"

يختتم مهرجان العسل في نسخته الثانية بمحافظة أضم غدًا، فعاليّاته التي نظمتها مؤسسة وسام البادية بإشراف ومتابعة محافظة أضم وبلديتها وبدعم القطاع غير الربحي بالمحافظة ومراكزها، خلال الفترة من 2 - 6 من شهر مارس الحالي، وذلك بحضور محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي, بمبنى ضيافة البلدية.

وأوضح منظم المهرجان عبدالله الزهراني، أن المهرجان الذي شهد عرض العديد من أنواع العسل وكذلك أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة، حيث أتيح للزوار التعرف على أنواع العسل ومنتجات النحل وأدوات ومستلزمات النحل، التي عُرضت من خلال 36 مشاركًا يمثلون، المؤسسات، والنحالين والأسر المنتجة للعسل الذين سوقوا منتجاتهم لزوار المحافظة.