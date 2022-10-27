"تراحم" توقع مذكرة تفاهم مع "تعلّم" لتعزيز سبل التعاون الثنائي

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع جمعية دعم تعليم أبناء الضمان الاجتماعي "تعلّم".
يأتي ذلك من أجل فتح آفاق من التعاون وتكثيف الجهود المشتركة؛ حيث ينعكس هذا التعاون الإيجابي على تطوير الخدمات المقدمة لمستفيدي "تراحم".
وقعت مذكرة التفاهم بحضور الأمين العام صقر بن محمد القرني، ومحمد بن إبراهيم قباني، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وجرى الاتفاق بين الطرفين على العمل معًا لتعزيز مبدأ التكامل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التنسيق لبرامج التعاون المشتركة، وإثراء المعرفة وتبادل خبرات الطرفين في المجالات ذات العلاقة.
كما تمكّن هذه المذكرة من تقديم الدعم وتنفيذ العديد من الخدمات الاستشارية من قبل الخبراء المختصين، وتسهيل عمل التواصل من خلال تشكيل فرق عمل فرعية.
وتجسد مذكرة التفاهم جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومساعيها الحثيثة على رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومساعدتهم في كل المراحل من خلال توفير سبل الرعاية والعناية والتنمية، والمشاركة في وضع بصمة محلية لتجارب ناجحة للحفاظ على الكيان الأسري وضمان استقراره.