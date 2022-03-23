70 جوالاً ومرشدةً يشاركون بالمعسكر الكشفي 2022 في أبها

نظمت فعاليات المعسكر الكشفي التقني 2022، بمدينة أبها، والذي كان قد افتتحه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم بعسير الدكتور أحمد العُمري.
شارك في المعسكر، بمقر المعسكر الكشفي في أبها، لمدة ثلاثة أيام، قرابة 70 جوالاً ومرشدة كشفية من منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي: إن المعسكر حظي بتعاون كامل بين التدريب التقني والتعليم بعسير، من خلال استضافة التعليم لهذا المعسكر وتبادل الخبرات والمهارات بين الإدارتين لخدمة الكشافة بالمنطقة.
وأضاف "الحفظي" أن المشاركين تم تدريبهم على المنهج الكشفي والتعريف بالحركة الكشفية، واستخدام المهارات والفنون لحياة الخلاء والتخييم وتحية العلم والزيارات الصباحية.
وتابع: كما حصل المشاركون على شهادات اجتياز الدراسة الأولية للشارة الخشبية، ضمن سلسلة دليل التأهيل الكشفي المعتمد من جمعية الكشافة العربية السعودية.