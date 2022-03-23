70 جوالاً ومرشدةً يشاركون بالمعسكر الكشفي 2022 في أبها

نظمت فعاليات المعسكر الكشفي التقني 2022، بمدينة أبها، والذي كان قد افتتحه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم بعسير الدكتور أحمد العُمري.