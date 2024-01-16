"هلال الطائف" يتلقى أكثر من 67 ألف بلاغ إسعافي خلال 2023

وقالت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ"سبق": إن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية، وكانت النسبة الأعلى؛ حيث بلغت 36071 بلاغًا، وبينما جاءت الحوادث المرورية ثانيًا، بـ 31414 بلاغًا، خلال هذا العام.