"هلال الطائف" يتلقى أكثر من 67 ألف بلاغ إسعافي خلال 2023

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، مباشرتها لـ 67485 بلاغًا، خلال العام 2023م.
وقالت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ"سبق": إن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية، وكانت النسبة الأعلى؛ حيث بلغت 36071 بلاغًا، وبينما جاءت الحوادث المرورية ثانيًا، بـ 31414 بلاغًا، خلال هذا العام.
وتعاملت الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تمتلك أسطولاً إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة.
ويتكون من حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف، وعربات الدفع الرباعي والجولف، والدراجات النارية.
ووفقًا للهيئة بالطائف، يبلغ عدد المراكز الإسعافية 24 مركزًا تعمل على مدار 24 ساعة تخدم الطائف والمحافظات القريبة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر، طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.
كما يتيح التطبيق، للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ومعرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.