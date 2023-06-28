خطيب حمود السويداء بحائل: الآباء ملزمون بمتابعة أبنائهم لوقايتهم من المخدرات

أكد خطيب العيد اليوم، في جامع حمود السويداء وحرمه بحائل أهمية متابعة الآباء والأمهات لأبنائهم في إجازة نهاية العام والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في الحرف اليدوية والتقنية التي تعود عليهم بالفائدة بصنعهم رجال مستقبل جاهزين لسوق العمل.
وشدد في خطبته على أهمية أن يحرص الآباء والأمهات على أبنائهم وألا يتهاونوا في مراقبتهم لضمان عدم وقوعهم في المخدرات.
وأشار إلى أهمية بيان من هم أصحاب المخدرات وأوصافهم وتصرفاتهم حتى لا يقع الطفل في صحبة أحدهم عن حسن نية الأمر الذي يؤدي بهم إلى الإدمان.
ولفت إلى ضرورة أن يكون الأب قريبًا من أبنائه، وأن يبين لهم طرق الخير والشر، حتى تصبح أسرته أسرة سعيدة، تعود لأحضان الدراسة للعام المقبل بنشاط وهمة لاستئناف المعرفة الذهنية والعقلية من خلال المنهج والمعلم.
يشار إلى أن وسائل تطوير الذات للأبناء تعددت منها الحضوري وإن كان ذلك شبه معدوم في حائل لضعف مدخلات ومخرجات المعاهد في المنطقة رغم كثرتها إلا أن التعلم عن بُعد ركّز على برامج نوعية تساهم في تهيئة النشء لسوق العمل نظريًا.