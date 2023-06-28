خطيب حمود السويداء بحائل: الآباء ملزمون بمتابعة أبنائهم لوقايتهم من المخدرات

يشار إلى أن وسائل تطوير الذات للأبناء تعددت منها الحضوري وإن كان ذلك شبه معدوم في حائل لضعف مدخلات ومخرجات المعاهد في المنطقة رغم كثرتها إلا أن التعلم عن بُعد ركّز على برامج نوعية تساهم في تهيئة النشء لسوق العمل نظريًا.