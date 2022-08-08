"صحة الطائف" تُنفذ 300 فعالية ميدانية توعوية في النصف الأول من 2022

نفذت صحة الطائف، 300 فعالية ميدانية توعوية بـ 25 مناسبة صحية وأيام عالمية وأكثر من 12 موضوعًا صحيًا، خلال النصف الأول من العام 2022 بمختلف المواقع.
جاء ذلك عبر إدارة التوعية الصحية وأقسام التوعية بالمستشفيات والقطاعات الصحية بصحة الطائف.
وقال مدير إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف تركي دغريري، اليوم الاثنين: إن عدد المستفيدين من هذه الحملات بلغ ١٢٩٧٥٧ مستفيدًا.
وأضاف أن صحة الطائف كرست جهودها في تنفيذ العديد من الفعاليات والحملات التوعوية الهادفة والتي تحرص من خلالها على الارتقاء بالوعي الصحي خلال مناسبات صحية ومبادرات نوعية نفذتها بتوجيهات من وزارة الصحة تماشيًا مع رؤية 2030، والتي تخدم برنامج التحول الصحي.
ولفت "الدغريري" إلى أن أكثر من 900 متطوع شاركوا في هذه الحملات التي شملت مجالات صحية توعوية متعددة من خلال المعارض التوعوية في المولات التجارية والحدائق والأسواق والمدارس والملاعب الرياضية والمساجد، إضافة إلى منافذ السفر الجوية.
وتنوعت وسائل التوعية الصحية ميدانيًا بشكلٍ مباشر ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ لنشر المحتوى التوعوي بمشاركة الفرق التطوعية بصحة الطائف والجهات ذات العلاقة.
إلى جانب إشراك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لبث المحتوى التوعوي الهادف، ومن خلال الشاشات التلفزيونية المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية والتي يبلغ عددها 117 شاشة.