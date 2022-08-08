"صحة الطائف" تُنفذ 300 فعالية ميدانية توعوية في النصف الأول من 2022

وأضاف أن صحة الطائف كرست جهودها في تنفيذ العديد من الفعاليات والحملات التوعوية الهادفة والتي تحرص من خلالها على الارتقاء بالوعي الصحي خلال مناسبات صحية ومبادرات نوعية نفذتها بتوجيهات من وزارة الصحة تماشيًا مع رؤية 2030، والتي تخدم برنامج التحول الصحي.