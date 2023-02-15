"العلكمي": نحظى في عهد الملك سلمان بنهضة تنموية غير مسبوقة

بدأ الحفل على مسرح إدارة التعليم بالنشيد الوطني السعودي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فكلمة لمدير التعليم قال خلالها: إن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد اعتزازًا بالجذور الراسخة لدولتنا السعودية والضاربة في عمق التاريخ، وتأكيدًا على العلاقة الوطيدة والمتينة بين القيادة والمواطنين، إضافةً للاعتزاز بالوحدة الوطنية والقدرة والتمكين على الوقوف في وجه الأعداء.