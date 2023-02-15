"العلكمي": نحظى في عهد الملك سلمان بنهضة تنموية غير مسبوقة
احتفلت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، اليوم الأربعاء، بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك برعاية محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وبحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ومديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها.
بدأ الحفل على مسرح إدارة التعليم بالنشيد الوطني السعودي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فكلمة لمدير التعليم قال خلالها: إن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد اعتزازًا بالجذور الراسخة لدولتنا السعودية والضاربة في عمق التاريخ، وتأكيدًا على العلاقة الوطيدة والمتينة بين القيادة والمواطنين، إضافةً للاعتزاز بالوحدة الوطنية والقدرة والتمكين على الوقوف في وجه الأعداء.
وأضاف "العلكمي": في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، حظيت المملكة العربية السعودية بنهضة تنموية غير مسبوقة، فامتلكت القدرة التنافسية ومقارعة الدول الأُول، وكان الإنجاز والتنمية في جميع الأصعدة وفي شتى المجالات.
عقب ذلك توالت فقرات الحفل؛ حيث ألقى الشاعر محمد بن علي آل سرار، قصيدةً باللغة العربية الفصحى تغنّى فيها بالمجد العريق لامتداد هذه الدولة السعودية العظمى.
تلا ذلك فقرة راوي التأسيس، وقصة من التراث السعودي قدمها الطالب سعيد عوض مشعنب، ثم قصيدة نبطية ألقاها الشاعر الكبير سعد صالح آل عدال، تغنى فيها عن الحب والفخر الذي نتوارثه جيلًا بعد جيل لهذا الوطن العظيم.
ومن ثم قُدم فلكلور شعبي سعودي للأزياء التراثية التقليدية، ورقصة العرضة الجنوبية لمجموعة من الطلاب.
واختتم الحفل بأوبريت "يوم بدينا" الذي يمثل ثلاثة قرون من العزة والفخر، قدمه عددٌ من الطلاب معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بذكرى تأسيس هذا الوطن الغالي.