أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "تعليم القنفذة"

وأكد مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، الجاهزية الكاملة من خلال لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني، والتأكيد على أهمية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، والخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة.