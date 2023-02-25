أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "تعليم القنفذة"

يعود أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القنفذة"، لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ.
يأتي ذلك بعد أن شارك طلاب وطالبات "تعليم القنفذة" أفراح احتفالية "يوم التأسيس" في مدارسهم وعلى مستوى مكاتب التعليم وإدارة التعليم وتمتعوا بالإجازة.
وأكد مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، الجاهزية الكاملة من خلال لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني، والتأكيد على أهمية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، والخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة.
وقال أمين إدارة التعليم عيسى جعدان العمري: إن اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة مزمنة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية بأكثر من 100 زيارة داعمة ومعززة للميدان التربوي وناقلة للإيجابيات خلال فترات الاختبارات واللجان.
فيما أكد مدير الإشراف التربوي عبدالرحمن الزاحمي، أن مشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية تتجاوز زياراتهم 300 زيارة؛ لمتابعة سير الاختبارات.
وقال: إن متابعة الالتزام بالتعليمات وجودة تهيئة قاعات الاختبارات والعمل بجدول المواصفات وترسيخ قيمة المحافظة على الكتاب واستمرارية تقديم الخدمات التعليمية وفاعلية الإشراف اليوم وسلامة الطلاب حضورًا وانصرافًا، وتثمين جهود الميدان من أولويات الزيارات الإشرافية غدًا.
وأضاف مدير التعليم الدكتور "الزاحمي"، أن جاهزية لجنة الدعم الفني، وما يقدمه قسم التوجيه الطلابي بقسميه "البنين والبنات" عبر الهاتف الإرشادي الذي يجيب على تساؤلات الطلبة وأولياء أمورهم.
ودعا "الزاحمي"، أولياء الأمور وأسرهم إلى دعم أبنائهم وتحفيزهم لتحقيق أعلى الدرجات.
وقد جهزت المدارس قاعات الاختبارات ولجان الكنترول وهيأتها ونظمتها؛ لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية، وسط أجواء إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.