76 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة الحضورية بمدارس ينبع

انتظم اليوم الأحد أكثر من 76 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع في الدراسة "حضورياً" مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، في ظل خطة تربوية منظمة لاستعداد وجاهزية المجتمع التعليمي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق للإجراءات الاحترازية.
ورحب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة، بعودة الكوادر التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، داعيًا الله لهم بفصل دراسي آمن مليء بالجد والاجتهاد ومكلل بالنجاح.
بدأت الزيارة بمتوسطة ابن ماجد الملاح وابتدائية أبي عبيدة وقف خلالها على جاهزية المدارس وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والتقى الهيئة التعليمية والإدارية ووزع هدايا عينية على طلاب الصف الأول الابتدائي؛ مؤكدًا على أهمية البداية الجادة والعناية بالطلبة ومراعاة ظروفهم، والمساهمة في رفع مستواهم.
وأكد "العطوي" أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"، للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس، في ظل الجائحة للطلبة ممّن تجاوزت أعمارهم 12 سنة؛ مشيدًا بجهود فرق العمل بإدارة التعليم، ومديري ومديرات المدارس في نجاح خطة العودة الحضورية الكاملة.
وأشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع، أديبة بنت حميدي الفايدي، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة يقومون بجولاتهم إشرافية تفقدية للمدارس لمشاركة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية عودتهم الحضورية، ومتابعة سير العملية التعليمية من خلال حضور الاصطفاف الصباحي والحصص الدراسية، وعودة أنشطتها وفعالياتها بشكل كامل.