76 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة الحضورية بمدارس ينبع

وأكد "العطوي" أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"، للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس، في ظل الجائحة للطلبة ممّن تجاوزت أعمارهم 12 سنة؛ مشيدًا بجهود فرق العمل بإدارة التعليم، ومديري ومديرات المدارس في نجاح خطة العودة الحضورية الكاملة.