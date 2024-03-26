"تنمية لبن الأهلية" تختتم دوري جمعيات تنمية الرياض لكرة القدم

يُذكر أن الجمعية تقدم العديد من البرامج والفعاليات لخدمة أبناء الحي، وتشارك فعالياتها مع العديد من الجهات من مؤسسات وجمعيات لتتضافر الجهود ورفع مستوى الخدمات.