"تنمية لبن الأهلية" تختتم دوري جمعيات تنمية الرياض لكرة القدم

اختتمت جمعية التنمية الأهلية بظهرة لبن دوري جمعيات التنمية بالرياض لكرة القدم، حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريقي تنمية عرقة وتنمية الربيع وانتهت بفوز فريق الربيع.
وشهدت المباراة تفاعلًا جماهيريًا، وتم تقديم الجوائز للفرق الفائزة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور زايد الشهري والكابتن يوسف خميس والكابتن عادل عبدالرحيم.
وتأتي هذه الفعالية ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفذها جمعيات التنمية الأهلية بالرياض لتعزيز جودة الحياة.
وقال سياف البيشي المدير التنفيذي للجمعية الأهلية بظهرة لبن: الجمعية تسعى إلى أن تقدم برامج ذات جودة عالية تلامس احتياج أهالي الحي وتوافق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الجمعية تقدم العديد من البرامج والفعاليات لخدمة أبناء الحي، وتشارك فعالياتها مع العديد من الجهات من مؤسسات وجمعيات لتتضافر الجهود ورفع مستوى الخدمات.