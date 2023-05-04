رعى ملتقى العلوم الإنسانية.. رئيس جامعة الملك خالد يشهد تدشين "تعليم فاعل وتقييم عادل"

شدّد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على أهمية إلمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة باستراتيجيات التدريس والتقييم، لافتًا إلى أن التميز في التخصص العلمي الدقيق لا يكفي لأداء العملية التعليمية بكفاءة، مؤكدًا أن عضو هيئة التدريس بحاجة ماسة إلى العمل على رفع مستوى مهارات التعليم والتقييم والالتحاق بعديد البرامج التدريبية في المجال.
جاء ذلك خلال رعايته صباح أمس الأربعاء، انطلاق برنامج "تعليم فاعل وتقييم عادل"، الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وتنفذه كلية التربية بالجامعة، وحضر حفل التدشين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم.
ولفت "السلمي" إلى أهمية البرنامج مؤكدًا على دوره في تعزيز المخرجات التعليمية ورفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق الدور الفاعل للجامعة، ويسهم في تعظيم الأثر وتمكين أساتذة الجامعة من أداء أدوارهم التعليمية على النحو المطلوب.
من جانبه، أوضح وكيل كلية التربية للبحث والدراسات العليا الأستاذ الدكتور ناصر الشهراني أن البرنامج يقدم لجميع كليات الجامعة، ويهدف إلى تنفيذ دورات في استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم لأعضاء هيئة التدريس وكذلك تحليل الاحتياجات التدريبية في مهارات التعليم والتعلم الخاصة بمنسوبي الكليات حسب التخصصات وتحليل خطط البرامج الأكاديمية للتأكد من ترابط المخرجات واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم وبناء برامج تدريب نوعية مرتبطة بنتائج التحليل واستطلاعات الرأي والاحتياجات بحسب التخصصات الأكاديمية.
وفي سياق متصل رعى رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء، فعاليات ملتقى الدراسات العليا والبحث العلمي الثاني بكلية العلوم الإنسانية، الذي نظمته الكلية تحت شعار "البحث العلمي: آليات وتجارب"، وذلك في المسرح الجامعي بالفرعاء.
وقد شهد الملتقى إقامة ثلاث جلسات علمية، اشتملت أولاها على ورقتين علميتين بعنوان، "تجربتي في براءات الاختراع، وتجربتي في النشر العلمي المميز"، فيما انطلقت الجلستان الثانية والثالثة تحت عنوان "البحث العلمي: آليات وتجارب من الكلية".
وأكد عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لملتقيات متنوعة أقامتها كلية العلوم الإنسانية، وأخرى ستقيمها مستقبلًا، في مجالات مختلفة من مجالات العلوم الإنسانية؛ لتعزيز الدور الأبرز للكلية في خدمة البحث العلمي، الذي يعد هدفًا استراتيجيًّا للكلية، ومرتبطًا بأهداف الجامعة.
وأشار أبوحكمة إلى أن الملتقى يهدف إلى خدمة البحث العلمي، والارتقاء به من خلال دعم البحث والباحثين، وتطوير آليات البحث العلمي، وتعزيز حضوره، ومواكبة كل جديد في هذا المجال؛ لتحفيز طلاب وطالبات الدراسات العليا على تطوير آلياتهم البحثية، وإبراز أعمالهم البحثية، وتبادل الخبرات مع الأساتذة، والباحثين، والباحثات.
وتوجه أبوحكمة في نهاية كلمته بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة على دعمه الكلية وأقسامها العلمية، وعمله على توفير كل ما يمكن أن يساهم في إنجاح هذا الملتقى، وتذليله كل العقبات، وتوجيهه المستمر، كما شكر وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة الدراسات العليا، وجميع الباحثين والباحثات المشاركين في الملتقى.
يذكر أن الملتقى شهد حضور أكثر من 400 من منسوبي الكلية والجامعة وطلابها من الجنسين.