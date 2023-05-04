رعى ملتقى العلوم الإنسانية.. رئيس جامعة الملك خالد يشهد تدشين "تعليم فاعل وتقييم عادل"

وأكد عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لملتقيات متنوعة أقامتها كلية العلوم الإنسانية، وأخرى ستقيمها مستقبلًا، في مجالات مختلفة من مجالات العلوم الإنسانية؛ لتعزيز الدور الأبرز للكلية في خدمة البحث العلمي، الذي يعد هدفًا استراتيجيًّا للكلية، ومرتبطًا بأهداف الجامعة.