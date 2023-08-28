9 تحديات تواجه الأسر المنتجة … ولقاء تشاوري بجدة يناقش أفضل الوسائل لتطوير برامجها

وحدد اللقاء الذي نظمه مجلس الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في مدينة الطبيات بجدة، 9 تحديات رئيسية أمام المسؤولين ومدراء الجمعيات الخيرية والعاملين في القطاع غير الربحي، تتمثل في: ازدواجية العمل بين بعض الجمعيات وضعف التنسيق، ضعف التزام بعض الأسر المنتجة بالاستمرارية في البرامج، التكلفة العالية عند الحصول على مواقع في بعض القطاعات، ضعف الدعم المالي، الأنظمة الحاكمة، مثل إلزام بنك التنمية الاجتماعية للجمعيات بالكفالة الغارمة للأسر المستفيدة من البرنامج، ضعف التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، هشاشة النظام التقني في بعض الجمعيات، وعدم وجود مدربين متخصصين.