مهرجان "خيرات الباحة" يختتم فعالياته بحضورٍ تجاوز 45 ألف زائر

وأشار "الزهراني" إلى أن المهرجان لَقِيَ أصداء واسعة حيث وصلت إلى دول الخليج والعالم العربي عبر جميع وسائل الإعلام، كما استقبل العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة؛ مما ساهم في تسويق المنطقة زراعيًّا وسياحيًّا.