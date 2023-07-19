مهرجان "خيرات الباحة" يختتم فعالياته بحضورٍ تجاوز 45 ألف زائر

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مهرجان خيرات الباحة بنسخته الثالثة، والذي استمر لمدة ١٤ يومًا وسط حضور كثيف من الزائرين بلغ قرابة ٤٥ ألف زائر، ومشاركة ٥٠ ركنًا من المزارعين والأسر المنتجة والحرفيين والجهات الحكومية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان لاقى حضورًا كبيرًا من زوار المنطقة؛ لما يتضمنه من تنوع في المنتجات الزراعية والبرامج الإرشادية والتوعوية والفعاليات الترفيهية؛ حيث أقيم خلال مدة المهرجان ١٠ ورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمهتمين بالطرق الزراعية السليمة.
وأشار "الزهراني" إلى أن المهرجان لَقِيَ أصداء واسعة حيث وصلت إلى دول الخليج والعالم العربي عبر جميع وسائل الإعلام، كما استقبل العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة؛ مما ساهم في تسويق المنطقة زراعيًّا وسياحيًّا.
ورفع شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة؛ لما يلقاه القطاع الزراعي من اهتمام وحرص على دعم التنمية الزراعية بالمنطقة، كما قدّم الشكر لجميع من ساهم في إنجاح المهرجان بداية من المزارعين المشاركين واللجنة المنظمة والجهات الحكومية والإعلاميين.