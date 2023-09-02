مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من مدارس مكتب "تعليم صامطة"

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة مساء اليوم، والتقى بالمشايخ والأعيان وأولياء أمور الطلاب والطالبات، مستمعًا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وباحثًا مع مديري المدارس الخطط التعليمية، وتقارير سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.