"أدبي جدة" يُكَرّم الدكتور "عبدالمحسن القحطاني".. الأربعاء المقبل

يُكَرّم النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالشراكة مع جمعية "أدب"، الأديب الدكتور عبدالمحسن بن فراج القحطاني، الأربعاء المقبل، بقاعة الشربتلي في النادي الأدبي.
وقال رئيس النادي الأدبي بجدة د.عبدالله بن عويقل السلمي: يسعى النادي دائمًا إلى تكريم الرواد الذين أثروا الوسط الأدبي والثقافي بنتاجهم ومشاركاتهم.
ونوّه "السلمي" بجهود الدكتور "القحطاني"؛ مؤكدًا أن النادي حريص على تكريم الرواد الذين عملوا به والرؤساء السابقين له.
وتابع: الدكتور عبدالمحسن القحطاني، له جهود كبيرة في تاريخ الأدب؛ لافتًا إلى مكانته الاجتماعية والأكاديمية والعلمية، وما يقدمه للنادي منذ إشرافه على مبنى النادي حتى أصبح صرحًا ثقافيًّا.
كما أكد حرص النادي على أن يكون وفيًّا تجاه كل مَن له يد امتدت إليه بتكريمهم وبناء جسور التواصل معهم.
من جانبه قال رئيس جمعية "أدب" الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني: إن تكريم الدكتور "عبدالمحسن" يُعد تكريمًا لرمز من رموز العلم والأدب والثقافة في المملكة؛ لما قدّمه من جهود في كل ميادين الثقافة والأدب تأليفًا وتدريسًا، إلى جانب صالونه الثقافي الذي يستضيف فيه النخب العلمية والثقافية مما ساعد في الحراك المعرفي.