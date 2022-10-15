"أدبي جدة" يُكَرّم الدكتور "عبدالمحسن القحطاني".. الأربعاء المقبل

من جانبه قال رئيس جمعية "أدب" الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني: إن تكريم الدكتور "عبدالمحسن" يُعد تكريمًا لرمز من رموز العلم والأدب والثقافة في المملكة؛ لما قدّمه من جهود في كل ميادين الثقافة والأدب تأليفًا وتدريسًا، إلى جانب صالونه الثقافي الذي يستضيف فيه النخب العلمية والثقافية مما ساعد في الحراك المعرفي.