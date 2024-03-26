"وقاء القنفذة" ينظم ندوة للتعريف بمخاطر "السل "المشترك بين الحيوان والإنسان

وكشف المختصون في إدارة الصحة الحيوانية بفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، أن من أهم الإجراءات الوقائية ضد مرض السل مراقبة القطيع وعزل أي أبقار بها علامات هزال متزايد وإسهال والتهابات الضرع، وتطبيق الإجراءات البيئية الصحية من إزالة الروث ومعاملته بطرق سليمة، فضلاً عن تطهير الأرضيات وجدران الحظائر وغسل المعدات المستخدمة في تربية الأبقار، وكذلك عدم إدخال أبقار جديدة إلا بعد التأكد من خلوها من المرض بالفحوص الحقلية.