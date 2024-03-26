"وقاء القنفذة" ينظم ندوة للتعريف بمخاطر "السل "المشترك بين الحيوان والإنسان

نظّمت وحدة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمحافظة القنفذة ندوة للوقاية من مرض السل بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تزامنًا مع اليوم العالمي للسل والذي يصادف 24 مارس من كل عام.
وتناولت الندوة التعريف بخطر مرض السل المشترك بين الحيوان والإنسان، ومسبباته والأعراض المرضية في الأبقار، وكيفية الوقاية منه، مع إبراز دور مركز وقاء الفاعل في الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وذلك بحضور عددٍ من مربي الثروة الحيوانية بالقنفذة.
وقال المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، إن الفرق المتخصصة بإدارة الصحة الحيوانية ووحدات المركز بالمنطقة تواصل أعمال التوعية والإرشاد من خلال الندوات وورش العمل والزيارات الميدانية لمربي الثروة الحيوانية، في إطار تحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان.
وأشار "الصاعدي" إلى أن عدد المستفيدين من حملة التوعية التي نفذتها وحدة المركز بالقنفذة بمناسبة اليوم العالمي للسل بلغ أكثر من 180 مستفيدًا، من خلال زيارات ميدانية شملت العيادات البيطرية والمسالخ وأسواق الماشية، مؤكدًا أهمية تقيد مربي الثروة الحيوانية بالإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الصحية للتربية، كونها تُسهم في الحد من انتشار الأمراض بين قطعان المواشي.
وكشف المختصون في إدارة الصحة الحيوانية بفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، أن من أهم الإجراءات الوقائية ضد مرض السل مراقبة القطيع وعزل أي أبقار بها علامات هزال متزايد وإسهال والتهابات الضرع، وتطبيق الإجراءات البيئية الصحية من إزالة الروث ومعاملته بطرق سليمة، فضلاً عن تطهير الأرضيات وجدران الحظائر وغسل المعدات المستخدمة في تربية الأبقار، وكذلك عدم إدخال أبقار جديدة إلا بعد التأكد من خلوها من المرض بالفحوص الحقلية.