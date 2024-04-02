مركز الحازمي يطلق مسابقة المحتوى التنموي الهادف ضمن مبادرة أجاويد

أطلق مركز الحازمي بمحافظة بيشة مبادرة مسابقة المحتوى التنموي، الهادف وأجمل صورة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن إرسال المتسابق محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن دور القيادة حفظها الله في التنمية والتطوير الذي تشهده منطقة عسير وتستمر حتى يوم ٩/٢٥ رمضان.