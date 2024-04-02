مركز الحازمي يطلق مسابقة المحتوى التنموي الهادف ضمن مبادرة أجاويد

أطلق مركز الحازمي بمحافظة بيشة مبادرة مسابقة المحتوى التنموي، الهادف وأجمل صورة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن إرسال المتسابق محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن دور القيادة حفظها الله في التنمية والتطوير الذي تشهده منطقة عسير وتستمر حتى يوم ٩/٢٥ رمضان.
وأضاف رئيس مركز الحازمي، عبدالله بن سعيد آل ضمك، أن "المسار الثاني عبارة عن إرسال المتسابق صوره واحدة تلتقط من احدى مبادرات وفعاليات اجاويد2 على مستوى منطقة عسير" .
وأشار إلى أنه سيكون هناك جوائز نقدية وعينية تتجاوز ٣٠ ألف ريال، كما يوجد ركن إعلامي للمبادرة تستقبل فيه الشخصيات المؤثرة في محافظة بيشة للحوار، حول التنمية التي تشهدها المنطقة ودور المبادرات في تلاحم المجتمع" .
وطالب بن ضمك تقييم الخدمة ورضا المستفدين عن المسابقة عبر الرابط