استعدادًا لموسم الحج.. "أمير الشرقية" يدشن حملة "نحج بوعي"

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، حملة "نحج بوعي"، التي ينظمها تجمع الشرقية الصحي، بالتزامن مع بداية موسم الحج لعام ١٤٤٤هـ، بحضور الدكتور إبراهيم العريفي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية، بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لكل ما يقدَّم لضيوف الرحمن ويؤمّن راحتهم وسلامتهم، والحرص على تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف في كل موسم.
وقال الأمير سعود بن نايف: "تميزت أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وخصوصًا الخدمات الصحية بمتابعة وزارة الصحة، التي أصبحت محل إشادة من الجميع، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة".
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، أن الحملة تهدف إلى توعية حجاج بيت الله الحرام، من المواطنين والمقيمين بالداخل والقادمين عبر منفذ جسر الملك فهد، ومنفذ سلوى ومنفذ البطحاء ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، والمتجهين إلى المشاعر المقدسة.
وحث "الغامدي" الحجاج على تلقي اللقاحات، وحصول المرضى على استشارات من الأطباء قبل أداء النسك، لمن يعاني من أمراض مزمنة.
ورفع شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تدشينه الحملة وتوجيهاته السديدة.
حضر التدشين، رئيس الصحة العامة في التجمع الدكتور إبراهيم الزهراني ومدير التواصل المؤسسي ظافر الشهراني.