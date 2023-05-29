استعدادًا لموسم الحج.. "أمير الشرقية" يدشن حملة "نحج بوعي"

وأشاد أمير المنطقة الشرقية، بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لكل ما يقدَّم لضيوف الرحمن ويؤمّن راحتهم وسلامتهم، والحرص على تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف في كل موسم.