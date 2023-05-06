"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق اللقاءات الريادية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.. غدًا

تنطلق غدًا الأحد المرحلة الأولى من مشروع اللقاءات الريادية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مدينة "تربة حائل" خلال الفترة من 7- 9 مايو الجاري.
وتحتضن استراحة بلدية "تربة حائل" ندوات ودورات مشروع اللقاءات الريادية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين في المجالين المالي والتدريبي.
ويشهد اليوم الأول من اللقاءات الريادية، ندوةً بعنوان "تعريف عن برامج ريادة الأعمال الوطني" يقدّمها المهندس ثامر الجبرين الساعة 5 مساء الأحد، يليها ندوة بعنوان "برامج صندوق هدف" يقدّمها فيصل الجريفاني عند الساعة 6 مساءً.
ويُختتم اليوم الأول بدورة تدريبية بعنوان "نموذج العمل التجاري" يقدّمها الدكتور مهدي المكحلي الساعة 7 مساءً.
ويهدف مشروع اللقاءات الريادية إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية لتلك المشاريع، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في هذه المناطق، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر.
وتسعى الهيئة، خلال هذه اللقاءات، إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة؛ لجعلها من أهم الروافد الاقتصادية في تلك المناطق، وتمكين أصحاب المهن والحرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى خلق التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات؛ لتحقيق ديمومة المشاريع.