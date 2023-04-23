بالصور.. 9 دول عربية وإسلامية تشارك في فعالية "عيد الشعوب" بالأفلاج

وتنفذ جمعية تنمية الأفلاج، على مدار العام، العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف المواطنين وكذلك الجاليات المقيمة بالمحافظة من خلال برامجها الاجتماعية، وذلك بهدف زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع بالمحافظة، وتعزيز أواصر التآخي والتعايش بين كل أفراد المجتمع وتوطيد الأخوة والعيش المشترك التي تتجلى في المملكة.