بالصور.. 9 دول عربية وإسلامية تشارك في فعالية "عيد الشعوب" بالأفلاج

نفذت جمعية تنمية الأفلاج، مساء أمس، مبادرة "عيد الشعوب" بمشاركة 9 دول عربية وإسلامية، وتضمنت توزيع الأكلات الشعبية وتعريف الحضور بالثقافات المتنوعة.
وشهدت فعالية "عيد الشعوب" مشاركة الجاليات المصرية والسودانية والفلسطينية والسورية واليمنية والأردنية والباكستانية والهندية، واحتوى أحد الأركان بقاعة الاحتفال على عدد من الأكلات الشعبية للمملكة.
وتضمنت الاحتفالية قيام الجاليات المشاركة بعرض العديد من الوجبات الشعبية الخاصة بها والتعريف بمكوناتها وتوزيعها على الحضور، بالإضافة إلى التعريف بالعادات والثقافات الخاصة بكل دولة في احتفالها بالعيد والأزياء الرسمية في تلك المناسبة.
وتنفذ جمعية تنمية الأفلاج، على مدار العام، العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف المواطنين وكذلك الجاليات المقيمة بالمحافظة من خلال برامجها الاجتماعية، وذلك بهدف زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع بالمحافظة، وتعزيز أواصر التآخي والتعايش بين كل أفراد المجتمع وتوطيد الأخوة والعيش المشترك التي تتجلى في المملكة.