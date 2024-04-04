بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.. "تجمع الرياض الأول" يحذر من الألعاب النارية

حذر تجمع الرياض الصحي الأول من مخاطر الألعاب النارية والأضرار المترتبة عليها للشباب والأطفال، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.
ونوّه "التجمع الأول" بأن استخدام الألعاب النارية بشكل خاطئ قد يتسبب في إصابات بليغة في الأطراف العلوية والسفلية تصل إلى البتر، كما تُحدث أضرارًا جسيمة على العين في حال وصول الشظايا إليها وقد يصل إلى الفقدان الكلي للعين، بالإضافة إلى مخاطرها في إشعال الحرائق.
وشدد "التجمع الأول" على مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم حيث إن صغار السن هم الأكثر عرضة لحوادث الألعاب النارية، وعدم السماح لهم بشرائها أو العبث بها، كما حث في حال حدوث الإصابة على سرعة نقل المصاب إلى أقرب قسم طوارئ، وذلك لاتخاذ الإجراء الطبي اللازم، وضرورة الحصول على الإسعافات الأولية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي في حال تأخر الحالة بالوصول إلى المستشفى.
وشدد التجمع على استعداد طوارئ سائر منشآته الصحية على التعامل مع الحالات الطارئة؛ بوجود كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة.