انطلاق أعمال صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والتبريد بـ"تعليم ينبع"

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والتبريد وتشغيل المبانى التعليمية في "تعليم ينبع".
يأتي ذلك بعد توقيع مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لصيانة وإصلاح المباني التعليمية، لمدة 30 شهرًا، بقيمة إجمالية 5170159 ريالاً، بحضور مساعدي الشؤون التعليمية والمدرسية، ومدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، وعدد من القيادات التعليمية.
وقال مدير شؤون المباني: إن كل شركة بناءً على بنود العقد ستقدم المواد والمعدات والعمالة؛ لتنفيذ صيانة أجهزة التكييف والتبريد في المباني التعليمية للبنين والبنات بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وما تحتاجه المدارس من متابعة دورية لأعمالها.
وأوضح أنه يضاف إليها الأعمال المؤقتة التي يطلب العمل من المقاول القيام بها، وفقًا لشروط العقد ووثائقه، على أن يبدأ تنفيذها مباشرة من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه جرى توجيه مديري ومديرات المدارس، بالعمل على تفعيل عمل الشركة، برفع بلاغات الصيانة للإدارة ـ مناولة وهاتفيًا وإلكترونيًا ـ ليتسنى التجاوب مع "الطارئ" من فريق معد لاستقبال البلاغات وتقديم الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف والتبريد على وجه السرعة.