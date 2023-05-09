انطلاق أعمال صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والتبريد بـ"تعليم ينبع"

يأتي ذلك بعد توقيع مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لصيانة وإصلاح المباني التعليمية، لمدة 30 شهرًا، بقيمة إجمالية 5170159 ريالاً، بحضور مساعدي الشؤون التعليمية والمدرسية، ومدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، وعدد من القيادات التعليمية.