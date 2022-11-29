برئاسة "الريثي".. اجتماع "محلي العارضة" يناقش المشاريع المتعثرة والمقترحة

رأس محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي، جلسة المجلس المحلي في دورته الرابعة للفترة السادسة للعام المالي 1443- 1444هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الملك سلمان للاحتفالات.
وفي بداية الاجتماع رحّب "الريثي" بالحاضرين من أعضاء المجلس ورؤساء الدوائر الحكومية، واستعرض معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات، عقب ذلك ناقش المحافظ وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت: مشاريع تحت التنفيذ، والمشاريع المتعثرة، والمشاريع المقترحة. وجرت مناقشة المشاريع المنفذة والمتعثرة مع الجهات المختصة، والعمل على وضع تصور للحلول اللازمة؛ من أجل العمل على إنجازها في الوقت المحدد، واستعراض نِسَب الإنجاز لدى الجهات الخدمية بالمحافظة.
وفي ختام الجلسة دعا الريثي الجميع للعمل والمتابعة للمشاريع التنموية بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالعمل لما فيه خدمة المواطنين في المنطقة، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.