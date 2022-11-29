برئاسة "الريثي".. اجتماع "محلي العارضة" يناقش المشاريع المتعثرة والمقترحة

وفي بداية الاجتماع رحّب "الريثي" بالحاضرين من أعضاء المجلس ورؤساء الدوائر الحكومية، واستعرض معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات، عقب ذلك ناقش المحافظ وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت: مشاريع تحت التنفيذ، والمشاريع المتعثرة، والمشاريع المقترحة. وجرت مناقشة المشاريع المنفذة والمتعثرة مع الجهات المختصة، والعمل على وضع تصور للحلول اللازمة؛ من أجل العمل على إنجازها في الوقت المحدد، واستعراض نِسَب الإنجاز لدى الجهات الخدمية بالمحافظة.