"تعليم الطائف" يبدأ استخراج شهادة امتثال للمباني التعليمية بالشوارع التجارية

بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بدأت الإدارة العامة للتعليم بالطائف استخراج شهادة امتثال لعددٍ من المباني الإدارية والتعليمية الواقعة على الشوارع التجارية ضمن خطة قسم الأمن والسلامة والمرافق لتحقيق معالجة التشوه البصري للمباني بالتعاون مع أمانة الطائف.
وتهدف الشهادة إلى إزالة التشوه البصري وضمان مطابقة المباني للاشتراطات البلدية وخلو المباني من عناصر التشوه البصري؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية.
وقدم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة العامة للتعليم، مشيدًا بالتعاون والتكامل مع أمانة محافظة الطائف لإنهاء إجراءات استخراج شهادات الامتثال للمباني التعليمية.