"تعليم الطائف" يبدأ استخراج شهادة امتثال للمباني التعليمية بالشوارع التجارية

بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بدأت الإدارة العامة للتعليم بالطائف استخراج شهادة امتثال لعددٍ من المباني الإدارية والتعليمية الواقعة على الشوارع التجارية ضمن خطة قسم الأمن والسلامة والمرافق لتحقيق معالجة التشوه البصري للمباني بالتعاون مع أمانة الطائف.