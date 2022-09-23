"الخالدي": اليوم الوطني ذكرى شموخ وعزة وكبرياء ورفعة

وأضاف "الخالدي": إن اليوم الوطني ذكرى عظيمة وفرصة للتعبير أيضًا عن كل معاني الولاء لهذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشيدة، إنها مناسبة عزيزة دائمًا ما تمثل استحضارًا لمسيرة المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والذي قاد ملحمة البناء والتأسيس التي شكلت نموذجًا فريدًا من الوحدة التي يفخر بها أبناء هذا الوطن.