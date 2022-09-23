"الخالدي": اليوم الوطني ذكرى شموخ وعزة وكبرياء ورفعة

أكد مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي أنه من حق كل سعودي يعيش على تراب هذا الوطن الغالي أن يشعر بمعاني الفخر والاعتزاز وهو يتذكر كل عام مناسبة اليوم الوطني للمملكة؛ فهي ذكرى شموخ وعزة وكبرياء ورفعة.
وأضاف "الخالدي": إن اليوم الوطني ذكرى عظيمة وفرصة للتعبير أيضًا عن كل معاني الولاء لهذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشيدة، إنها مناسبة عزيزة دائمًا ما تمثل استحضارًا لمسيرة المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والذي قاد ملحمة البناء والتأسيس التي شكلت نموذجًا فريدًا من الوحدة التي يفخر بها أبناء هذا الوطن.
وأشار إلى أن اليوم الوطني يأتي في كل عام لننظر إلى ماضينا بفخر واعتزاز ونتطلع إلى مستقبلنا بعزم وطموح، ففي 92 عامًا حققت بلادنا نجاحات كبرى منذ توحيدها؛ فقد جعلت الإنسان محور اهتمامها ومحل عنايتها، واتخذت التنمية منهجًا وأسلوبًا.
وسأل "الخالدي" الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يديم على وطننا الأمن والأمان وأن تتواصل مسيرة إنجازاته التي نعيشها.