"الغامدي" يقف على لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف التعاقدية في الطائف

وقف المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أعمال لجان المطابقة والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف التعليمية التعاقدية، في مسرح إدارة التعليم في الحلقة.
وكانت إدارة تعليم الطائف قد أنهت كل الأعمال وتهيئة مقار لجان المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، ووضعت لافتات إرشادية للترحيب بهم في مرفقات الإدارة وإرشادهم للمواقع المخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لهم، وهيأت مقار للكشف الطبي "الصحة العامة والمختبرات وفحص السموم" تيسيرًا على المرشحين والمرشحات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.
ووجّه المدير العام للتعليم شكره وتقديره لجميع الإدارات المشاركة في تنظيم وتجهيز وإجراء المطابقة والمقابلات الشخصية من الإدارات المرتبطة والشؤون التعليمية للبنين والشؤون التعليمية بنات والشؤون المدرسية والخدمات المساندة، كما قدم شكره لإدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ومركز الخدمات الطبية الشرعية بمحافظة الطائف ممثلة في إداراتها، إدارة خدمات السموم الشرعية، وإدارة المختبرات، والصحة العامة، وممثليهم المشاركين والمشاركات في إنهاء إجراءات الفحوص والتحاليل اللازمة للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.