"الغامدي" يقف على لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف التعاقدية في الطائف

ووجّه المدير العام للتعليم شكره وتقديره لجميع الإدارات المشاركة في تنظيم وتجهيز وإجراء المطابقة والمقابلات الشخصية من الإدارات المرتبطة والشؤون التعليمية للبنين والشؤون التعليمية بنات والشؤون المدرسية والخدمات المساندة، كما قدم شكره لإدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ومركز الخدمات الطبية الشرعية بمحافظة الطائف ممثلة في إداراتها، إدارة خدمات السموم الشرعية، وإدارة المختبرات، والصحة العامة، وممثليهم المشاركين والمشاركات في إنهاء إجراءات الفحوص والتحاليل اللازمة للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.