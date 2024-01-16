أكثر من 1000 زائر.. حضور لافت للمعرض المصاحب لمؤتمر الجمعية السعودية للجراحة

ويُعتبر هذا التجمع أول وأضخم كونجرس على مستوى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الجمعيات العلمية الجراحية في السعودية، وأيضًا الدولية، منها الجمعية السعودية لجراحة الثدي والغدد الصماء، والجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم، والجمعية السعودية للسمنة، والمجموعة السعودية لجراحة الصدر، والكلية الأمريكية للجراحين، ومجموعة جراحات القدم السكرية، ومجموعة نادي جدة الفتاق، وفصل جراحة الإصابات والعناية المركزة، والجمعية السعودية للتمريض المهني، وأكاديمية العلوم، والمجلس العلمي للجراحة العامة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك عدد من الأبحاث في المجال ذاته.