أكثر من 1000 زائر.. حضور لافت للمعرض المصاحب لمؤتمر الجمعية السعودية للجراحة

شهد المعرض المصاحب المقام على هامش المؤتمر الخامس عشر للجمعية السعودية للجراحة، الذي تنظمه الجمعية تحت شعار "كونجرس الجراحة ٢٠٢٤م"، حضورًا لافتًا لزوار المؤتمر، الذين وصل عددهم إلى نحو 1000 زائر.
وتفصيلاً، شارك في المعرض المصاحب شركات عالمية عدة؛ لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الجراحية في (الكونجرس الجراحي ٢٠٢٤) المقام على مدار يومَي المؤتمر، إضافة إلى عدد من الجهات غير الربحية، ومركز تدريبي طوال فترة انعقاد المؤتمر؛ للتدريب على جراحات الروبوت الآلي وجراحات مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، ويعرضون من خلاله أحدث المستجدات.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام عضو مجلس الإدارة، الدكتور مراد بن مصطفى الجفري، أن المؤتمر يهدف إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الجراحة، من حيث التشخيص والعلاجات، وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين، خاصة أن المؤتمر يضم نخبة من الأطباء من داخل وخارج السعودية.
ويُعتبر هذا التجمع أول وأضخم كونجرس على مستوى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الجمعيات العلمية الجراحية في السعودية، وأيضًا الدولية، منها الجمعية السعودية لجراحة الثدي والغدد الصماء، والجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم، والجمعية السعودية للسمنة، والمجموعة السعودية لجراحة الصدر، والكلية الأمريكية للجراحين، ومجموعة جراحات القدم السكرية، ومجموعة نادي جدة الفتاق، وفصل جراحة الإصابات والعناية المركزة، والجمعية السعودية للتمريض المهني، وأكاديمية العلوم، والمجلس العلمي للجراحة العامة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك عدد من الأبحاث في المجال ذاته.
ويتضمن المؤتمر عرضًا لأبحاث سريرية في مجال الجراحة، و7 ورش عمل مصاحبة للمؤتمر، ومناقشة أكثر من خمسين بحثًا وورقة علمية في مختلف التخصصات الجراحية، واستعراضها على لجنة تقييم للجوائز على المراكز الثلاثة الأولى.