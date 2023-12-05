"الشثري "يزور "المدخلي" بمنزله بجازان بحضور عدد من العلماء

قام الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى، بزيارة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان.
وكان في استقبال الشثري في منزل المدخلي الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي، والأستاذ عبداللطيف بن عمر المدخلي، والأستاذ عبدالعزيز بن عمر المدخلي، والمحامي عيسى بن عمر المدخلي، والدكتور أسامة بن عبدالله المدخلي، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن المدخلي، والمحامي أحمد بن عبدالرحمن المدخلي.
وقد حضر الزيارة رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، وعدد من العلماء.