"الشثري "يزور "المدخلي" بمنزله بجازان بحضور عدد من العلماء

وكان في استقبال الشثري في منزل المدخلي الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي، والأستاذ عبداللطيف بن عمر المدخلي، والأستاذ عبدالعزيز بن عمر المدخلي، والمحامي عيسى بن عمر المدخلي، والدكتور أسامة بن عبدالله المدخلي، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن المدخلي، والمحامي أحمد بن عبدالرحمن المدخلي.