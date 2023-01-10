"إكرام" تستعرض خدماتها في مؤتمر "إكسبو الحج" لتعزيز الأمن الغذائي

وصرح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن مشاركة الجمعية تأتي في سياق التعريف بجهود الجمعية المتنامية يومًا بعد يوم في خدمة ضيوف الرحمن، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة وتعزيز الشراكات الثنائية في المجالات المشتركة؛ حيث حصلت الجمعية على 4 شهادات آيزو وعلى درجة 99.89 في الحوكمة لعام 2022.