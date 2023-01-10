"إكرام" تستعرض خدماتها في مؤتمر "إكسبو الحج" لتعزيز الأمن الغذائي

تشارك جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023" المقام بمحافظة جدة، بجناح يحتوي على مراحل حفظ النعمة والاستدامة، واستعرضت أبرز خدماتها لضيوف الرحمن من خلال تطبيق إكرام الذي يقدم خدمة تفاعلية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد في الغذاء.
وصرح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن مشاركة الجمعية تأتي في سياق التعريف بجهود الجمعية المتنامية يومًا بعد يوم في خدمة ضيوف الرحمن، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة وتعزيز الشراكات الثنائية في المجالات المشتركة؛ حيث حصلت الجمعية على 4 شهادات آيزو وعلى درجة 99.89 في الحوكمة لعام 2022.