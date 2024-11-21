"خيرية أبو عريش" تحقق "معيار المنظمة الموثوقة"

احتفت الجمعية الخيرية بمحافظة أبو عريش؛ بتسلم شهادة معيار المنظمة الموثوقة "المستوى الأول في حدث مميز".
جاء ذلك برعاية محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير شركة "ملاك" للخدمات والأعمال.
وسلم الرئيس التنفيذي لشركة "تام جلوبال" عبدالكريم سعد العسيري، شهادة الاستحقاق للجمعية، بعد استكمالها كل متطلبات معايير الجودة المعتمدة لدى المنظمة البريطانية.
واستحقت الجمعية شهادة المنظمة الموثوقة بامتياز، وهو معيار بريطاني لإدارة الجودة ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية "NCVO"، وصمم هذا المعيار خصيصًا للقطاع غير الربحي، إذ إن الجمعية هي أول جمعية تحصل عليها في محافظة أبوعريش.