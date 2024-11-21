"خيرية أبو عريش" تحقق "معيار المنظمة الموثوقة"

واستحقت الجمعية شهادة المنظمة الموثوقة بامتياز، وهو معيار بريطاني لإدارة الجودة ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية "NCVO"، وصمم هذا المعيار خصيصًا للقطاع غير الربحي، إذ إن الجمعية هي أول جمعية تحصل عليها في محافظة أبوعريش.