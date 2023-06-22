"تجارة حائل" تؤكد أهمية توثيق المتاجر الإلكترونية وتبث رسائل توعوية لأصحابها

واستهدفت الرسائل التوعوية قطاع المستهلك وقطاع الأعمال، واحتوت على أهمية توثيق التاجر متجره الإلكتروني في "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي، وذلك لضمان ثقة العميل فيه.