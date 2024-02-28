محافظ الخرج يُشيد بمنشآت تجمع الرياض الصحي الأول

ونوّه الأمير "فهد" إلى الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات، التي تمثلت في حصول مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الأول في مسار الإبداع والابتكار، والمركز الثالث في الاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، والمركز الخامس في مسارَي المختبرات وبنوك الدم.