محافظ الخرج يُشيد بمنشآت تجمع الرياض الصحي الأول

أشاد محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، بتميز منشآت تجمع الرياض الصحي الأول، بعد تتويجها بجوائز أداء الصحة لعام 2023.
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، مديرَ مستشفى الملك خالد بالخرج فهد بن محمد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي سعود بن محمد النداح، وكل القيادات وفرق العمل الصحية.
ونوّه الأمير "فهد" إلى الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات، التي تمثلت في حصول مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الأول في مسار الإبداع والابتكار، والمركز الثالث في الاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، والمركز الخامس في مسارَي المختبرات وبنوك الدم.
وذلك بالإضافة إلى تحقيق نطاق الخرج الصحي للمركز الخامس في مسار نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وحصول مستشفى الولادة والأطفال بالخرج على المركز الرابع في مسار كفاءة الوصول للرعاية.
وثمّن المحافظُ دعمَ ومتابعة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، لرفع جودة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.