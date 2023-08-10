ورشة عمل… غرفة جدة تبحث تعزيز مشاركة المستثمرين بمشاريع شركات صندوق الاستثمارات العامة

استضافت غرفة جدة اليوم، ورشة عمل مبادرة تعزيز مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من الشراكة والتعاون بين غرفة جدة واللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة؛ بحضور المقاولين والمهتمين بالشأن العقاري.
وجرى خلال الورشة التعريف بالمشاريع التابعة لشركات الصندوق، وآليات تسهيل التسجيل لمعرفة المشاريع وطرق تقدم الشركات الوطنية لقطاع المقاولات على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ الهادفة لزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، حيث يسهم هذا التوجه في زيادة تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته.
وأكدت غرفة جدة على أهداف هذه الورشة في رسم الصورة المشرفة للمشروعات السعودية؛ التي أثبتت جدارتها ومقدرتها على المنافسة العالمية، منوهة بدورها في ترسيخ عناصر الشراكة والتعاون بما يخدم قطاع المقاولين المحليين ويعزز تواجدهم وتنافسيتهم في هذا المجال.
وتعتبر صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا يتجزأ عن قطاع البناء والتشييد، وتحرص الهيئة السعودية للمقاولين على تعزيز هذه الصناعة وتطويرها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وذلك انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في تطوير المقاولات من خلال تمكين البيئة التنظيمية، وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين.