ورشة عمل… غرفة جدة تبحث تعزيز مشاركة المستثمرين بمشاريع شركات صندوق الاستثمارات العامة

وتعتبر صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا يتجزأ عن قطاع البناء والتشييد، وتحرص الهيئة السعودية للمقاولين على تعزيز هذه الصناعة وتطويرها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وذلك انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في تطوير المقاولات من خلال تمكين البيئة التنظيمية، وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين.