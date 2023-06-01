أمانة الطائف تطلق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية

وأشار إلى أن الأمانة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي وتطويع التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات البلدية، والوصول إلى معاملات مؤتمنة دون الحاجة إلى طباعتها، مما يعزز جهود الحفاظ على البيئة ويقلل من نسب النفايات ويرفع من مؤشرات كفاءة الإنفاق.