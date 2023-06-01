أمانة الطائف تطلق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية

أطلقت أمانة الطائف، اليوم الخميس، تطبيقها الجديد للهواتف الذكية، ضمن مساعيها لتقديم خدمات موازية للموقع الإلكتروني، وإيجاد وسيلة تفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة.
ويقدم تطبيق "أمانة الطائف" الجديد، العديد من الخدمات للمواطنين والموظفين، ويسهم في تسهيل وإمكانية استعراض الصور والفيديو والاطلاع المستمر على فعاليات وأحداث وأخبار الأمانة، وخدمات أخرى كالوصول إلى بوابة الوزارة وتقديم المعروض الإلكتروني والأفكار والمقترحات.
بالإضافة إلى الوصول لموقع الأمانة والبلديات، والاستعلام عن الفواتير والمخالفات، ومتابعة المعاملات، والاطلاع على اللوائح البلدية.
فيما يأتي إطلاق هذا التطبيق امتدادًا لسلسلة من التطبيقات التي أطلقتها الأمانة تسهيلاً على المستفيدين.
وقال أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي: إن التطبيق يدعم برامج الأمانة للتحول الرقمي وتفعيل وتعزيز تقنيات وخدمات الأمانة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد على المراجعين والمستفيدين.
كما تقدم بوابة الموظفين العديد من الخدمات التي تخص منسوبي الأمانة، بما يضمن سلاسة أداء العمل وسرعة الإنجاز، ويحقق الفعالية العالية في الخدمات البلدية.
وأشار إلى أن الأمانة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي وتطويع التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات البلدية، والوصول إلى معاملات مؤتمنة دون الحاجة إلى طباعتها، مما يعزز جهود الحفاظ على البيئة ويقلل من نسب النفايات ويرفع من مؤشرات كفاءة الإنفاق.
ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية للأمانة تأتي بشكلها الجديد كأحد أهم العناصر لتفعيل التقنيات الحديثة في أعمالها.
يذكر أنه يمكن الوصول إلى كل الخدمات البلدية والاستفادة منها عبر بوابة الأمانة الإلكترونية أو تطبيق الأمانة دون الحاجة لمراجعة الأمانة.
ووفرت الأمانة، التطبيق على متجر التطبيقات الخاص بنظام أبل أو أندرويد؛ لتغطي بذلك جميع مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ورابط التحميل على: