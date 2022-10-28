"الخليجية للغدد الصمّ والسكري" تطلق مؤتمرها الدولي العاشر بالرياض.. الخميس المقبل

تعتزم الجمعية الخليجية للغدد الصمّ والسكري، إقامة فعاليات مؤتمرها الدولي العاشر للمستجدات في علاج أمراض الغدد الصم والسكري بالرياض، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل الثالث من نوفمبر 2022 ولمدة 3 أيام.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للغدد الصمّ والسكري الدكتور ناصر رجا الله الجهني، استشاري الغدد الصم والسكري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى شرق جدة، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة كبيرة من الأطباء والمختصين من جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وهولندا ودول الخليج العربي (السعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين) ويستهدف فئة الأطباء والصيادلة لرفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الغدد الصمّ والسكري لدى الكبار والأطفال.
وتعتبر الجمعية من أهم الجمعيات في تخصص السكري والغدد الصم على المستوى العربي والخليجي حيث يضم مجلس إدارتها نخبة من أطباء الغدد والسكري ويتشكل مجلس إدارتها من كل من د.ناصر الجهني (السعودية)، د.نسرين السيد (البحرين)، د.خالد الدهماني (الإمارات)، د.طارق الهد (قطر)، د.وئام حسين (البحرين)، د.بشار أفندي (الإمارات)، د.ناجي الجهني (السعودية)، د.ثامر العيسى (الكويت)، د.سعود السفري (السعودية).
وتحرص الجمعية على تعزيز دورها في مجال البحث العلمي وتعزيز مستوى الرعاية السريرية للمرضى في منطقة الخليج العربي، حيث يشكل المؤتمر فرصة للمهتمين بأمراض السكري والغدد الصم لتبادل الخبرات والتعلم والتعاون من خلال المحاضرات والمناقشات التفاعلية مما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية في مجال الغدد الصم والسكري كما سوف يصاحب ذلك معرض طبي.
وأضاف الجهني أن المؤتمر سيناقش آخر التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج وطرق متابعة داء السكري ومضاعفاته كما سيتم التطرق إلى تقنية البنكرياس الصناعي لمضخات الأنسولين الحديثة والتقنيات الحديثة في قياس نسبة السكر بالدم على مدار الساعة وحقن الأنسولين الحديثة والأدوية المختلفة المستخدمة في علاج السمنة وزيادة الوزن وفوائد نقصان الوزن وعمليات السمنة وارتفاع ضغط الدم الناتج عن اختلال الغدد الصمّ وزيادة نسبة الدهون والكوليسترول والكبد الدهني والسكري أثناء الحمل وغيرها من المواضيع الأخرى الهامة.
ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة العلمية الدكتور علي المعمري، استشاري الغدد الصم والسكري ورئيس قسم الغدد الصم والسكري في جامعة السلطان قابوس في مسقط -سلطنة عمان؛ أنه سيتم إلقاء الضوء أيضاً على المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية مثل أورام الغدة الدرقية وهشاشة العظام ونقص فيتامين "د" وأمراض الغدة الكظرية (فوق الكلوية) ومتلازمة كوشنج وأورام الغدة النخامية وقصر القامة ونقص هرمون النمو لدى الكبار والضعف الجنسي والعقم لدى الرجال والنساء، وتأثير فيروس كورونا المتجدد على وظائف الغدد المختلفة بالجسم وطرق التشخيص والعلاج.