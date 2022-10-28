"الخليجية للغدد الصمّ والسكري" تطلق مؤتمرها الدولي العاشر بالرياض.. الخميس المقبل

ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة العلمية الدكتور علي المعمري، استشاري الغدد الصم والسكري ورئيس قسم الغدد الصم والسكري في جامعة السلطان قابوس في مسقط -سلطنة عمان؛ أنه سيتم إلقاء الضوء أيضاً على المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية مثل أورام الغدة الدرقية وهشاشة العظام ونقص فيتامين "د" وأمراض الغدة الكظرية (فوق الكلوية) ومتلازمة كوشنج وأورام الغدة النخامية وقصر القامة ونقص هرمون النمو لدى الكبار والضعف الجنسي والعقم لدى الرجال والنساء، وتأثير فيروس كورونا المتجدد على وظائف الغدد المختلفة بالجسم وطرق التشخيص والعلاج.