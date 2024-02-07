انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية بجامعة الملك خالد

‏وأكد " آل قايد"، أن البحث والنشر العلمي كان من ضمن اهتمامات الكلية سابقاً ولاحقاً، فأطلقت الملتقيات العلمية، عاماً بعد عام، بدعم لا محدود من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي؛ وقال "كان معاليه يرعى ويحضر هذه الملتقيات، ورأى ما تشهده هذه الملتقيات من حراك بحثي وعلمي لافت، عندها وعد بأن يتحول هذا الملتقى العلمي إلى مؤتمر دولي، وهو ما نشهده اليوم -بحمد الله- حيث تحقق هذا الوعد؛ بانعقاد أول مؤتمر دولي بتهامة، بالكلية التطبيقية بمحايل عسير".