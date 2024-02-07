انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية بجامعة الملك خالد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024)، الذي تنظمه الكلية التطبيقية بمحايل عسير برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،، خلال الفترة 26 - 27 رجب 1445هـ، الموافق 7-8 فبراير 2024 م، وذلك بمسرح الكلية التطبيقية بمحايل عسير، بحضور مستشار رئيس الجامعة المشرف العام على كليات تهامة الأستاذ الدكتور أحمد بن عاطف الشهري.
وسجل المؤتمر في يومه الأول حضور أكثر من ألف مستفيد، وتضمن مشاركة ستة باحثين دوليين، كما صاحب المؤتمر عددٌ من الأوراق البحثية، والمحاضرات البيئية، وعدد من الجلسات العلمية، اشتملت على 47 ورقة بحثية، و21 محاضرة، و26 ورقة عمل متنوعة، من خلال 6 جلسات علمية، تستمر على مدار يومين؛ ترتكز على ثلاثة محاور تتناول موضوعات العلوم البيئية والبيولوجية، والتطبيقات الكيميائية في منع المخاطر البيئية، والمواد النانونية المتقدمة في التطبيقات البيئية، وأخيراً الحوسبة والبيئة الذكية.
وصرح مستشار رئيس الجامعة المشرف العام على كليات تهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، أن موضوعات العلوم البيئية تُعد ركيزة أساسية للخطة الإستراتيجية لجامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، والتي تطمح من خلالها إلى تعزيز البحث والابتكار لتلبية الاحتياجات المجتمعية واقتصاديات المستقبل؛ من خلال تعزيز البحث العلمي للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس المؤتمر الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بمحايل عسير الدكتور إبراهيم بن علي آل قايد، أن كلية العلوم والآداب بمحايل تبنت هذا المؤتمر منذ بدايته الأولى، وبناء على قرار الهيكلة الشاملة لجامعة الملك خالد تم تحويل كلية العلوم والآداب إلى الكلية التطبيقية بمحايل، ليُعلن فصلاً آخر من حكاية العلم والمعرفة، يتواكب مع التطلعات التي رسمتها القيادة الرشيدة، لتتوافق مع رؤية السعودية 2030، والخطط الإستراتيجية المستقبلية، التي عُنيتْ بسوق العمل عناية كبيرة، خدمة لشباب الوطن وصناع حضارته.
وأكد " آل قايد"، أن البحث والنشر العلمي كان من ضمن اهتمامات الكلية سابقاً ولاحقاً، فأطلقت الملتقيات العلمية، عاماً بعد عام، بدعم لا محدود من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي؛ وقال "كان معاليه يرعى ويحضر هذه الملتقيات، ورأى ما تشهده هذه الملتقيات من حراك بحثي وعلمي لافت، عندها وعد بأن يتحول هذا الملتقى العلمي إلى مؤتمر دولي، وهو ما نشهده اليوم -بحمد الله- حيث تحقق هذا الوعد؛ بانعقاد أول مؤتمر دولي بتهامة، بالكلية التطبيقية بمحايل عسير".
فيما تجول مستشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، والرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بمحايل عسير الدكتور إبراهيم بن علي آل قايد وعدد من منسوبي الجامعة على المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي استعرض فيه الباحثون 26 ورقة عمل متنوعة، مع شروحات عن الملصقات البحثية للمشاركين.
وفى الختام أشاد الجميع بالجهود المبذولة، وبما شاهدوه من أوراق علمية مُحكمة وثرية. يشار إلى أن المؤتمر الدولي للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024) يأتي في عامه الأول لبث الوعي البيئي بين أفراد المجتمع استناداً إلى رؤية السعودية 2030، حيث يولي المؤتمر اهتمامه بالوعي البيئي، وإيجاد الحلول من خلال الأبحاث المتخصصة في تلوثات الهواء والمياه والأغذية، والتلوث الضوضائي والإشعاعي، والإصابات الميكروبية والفيروسية؛ بالإضافة إلى إيجاد حلول للسموم البيئية، والصحة والسلامة المهنية، والمخلفات الخطرة والصحة البيئية، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات الناجمة عن التقدم العمراني والصناعي الهائل الذي تشهده المملكة من خلال الأبحاث النوعية.