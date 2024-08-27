استمتعوا بـ"كرنفال الصيف".. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تستضيف أيتام "إنسان"

استضافت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بمقرها بمنطقة الرياض، 20 يتيمًا مع أمهاتهم، مستفيدين من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).
وأقيمت فعالية كرنفال الصيف مع تنفيذ الأنشطة الترفيهية والفعاليات للأطفال؛ حيث لقيت إقبالًا من الأيتام وتفاعلًا كبيرًا في جو مفعم بالبهجة والسعادة، كما تضمنت جلسات حوارية مع الأمهات.
من جانبه، قال مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني: دأبت المؤسسة سنويًّا، ضمن برامجها الإنسانية، على إقامة الفعاليات لأيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان".
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقًا من رسالة المؤسسة لخدمة الوطن وأبنائه، ومد جسور التعاون بين الجمعية والمؤسسة، وهذا هو نهج المؤسسة في العناية بفئة الأيتام.
وبيّن "الشمراني" أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى إدخال الفرح والسرور في نفوس الأيتام، منوهًا بالجهود التي تقوم بها جمعية إنسان لرعاية الأيتام.