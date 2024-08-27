استمتعوا بـ"كرنفال الصيف".. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تستضيف أيتام "إنسان"

وأقيمت فعالية كرنفال الصيف مع تنفيذ الأنشطة الترفيهية والفعاليات للأطفال؛ حيث لقيت إقبالًا من الأيتام وتفاعلًا كبيرًا في جو مفعم بالبهجة والسعادة، كما تضمنت جلسات حوارية مع الأمهات.