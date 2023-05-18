بحضور جماهيري لافت.. "مطير" يدشن فعاليات "بكامل قواي" لمكافحة المخدرات

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الأمنية الوطنية التوعوية لمكافحة آفة المخدرات، مبيناً حرص وزارة الصحة بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات وموضحاً الدور المهم الذي تلعبه وزارة الصحة في مكافحة المخدرات، والذي لا يقتصر فقط على الجانب العلاجي، بل يمتد إلى الخدمات التوعوية والإرشاد النفسي والتأهيل، الذي يقدمها المختصون في علاج الإدمان للمرضى أثناء فترة العلاج وفي فترة التعافي والاستشفاء، من خلال العيادات المتخصصة و الجمعيات ذات العلاقة بعلاج الإدمان.