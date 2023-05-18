بحضور جماهيري لافت.. "مطير" يدشن فعاليات "بكامل قواي" لمكافحة المخدرات
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مساء الخميس، بممشى زينب الهلالية بمكة المكرمة، فعالية التوعية بأضرار المخدرات، تحت شعار (بكامل قواي) بالتعاون مع فريق أنا صحي التطوعي، وفرع وزارة الرياضة، وأمانة العاصمة المقدسة، وعدد من الجهات والجمعيات الخيرية والتطوعية ذات العلاقة.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الأمنية الوطنية التوعوية لمكافحة آفة المخدرات، مبيناً حرص وزارة الصحة بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات وموضحاً الدور المهم الذي تلعبه وزارة الصحة في مكافحة المخدرات، والذي لا يقتصر فقط على الجانب العلاجي، بل يمتد إلى الخدمات التوعوية والإرشاد النفسي والتأهيل، الذي يقدمها المختصون في علاج الإدمان للمرضى أثناء فترة العلاج وفي فترة التعافي والاستشفاء، من خلال العيادات المتخصصة و الجمعيات ذات العلاقة بعلاج الإدمان.
وأبان "مطير" أن الهدف من إقامة نشاط رياضي مصاحب للفعالية، لما للرياضة من أهمية في حياة الشباب وهم الفئة المستهدفة والأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، ولما لهذا النشاط البدني من أهمية بشغل أوقات الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يعاني منه بعض الشباب والشابات، موضحاً بأن صحة مكة المكرمة تواصل إقامة الفعاليات و المبادرات المجتمعية طيلة العام، وفق خطة ممنهجة تقوم عليها إدارة التوعية الصحية بجدول سنوي يتوافق مع المناسبات السنوية.
وذكر قائد فريق أنا صحي التطوعي المثقف الصحي مازن الهيج، بأنه أقيم على هامش الفعالية، بطولة كروية تنشيطية بالتنسيق مع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة، بين الفرق والجمعيات المشاركة بالفعالية حيث تستمر لمدة ستة أيام.
بالإضافة إلى معرض وأركان توعوية صحية، نفسية، دينية مصاحبة للفعالية، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية والجمعيات وهي (فريق اطمئن للاستشارات النفسية، جمعية مراكز الأحياء جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، جمعية زمزم الصحية، جمعية أجياد للدعوة والإرشاد مبادرة مكة مدينة القلب الآمن، جمعية اعتزاز) مبيناً الهدف من أقامت هذا النشاط الرياضي والذي يعد عامل جذب لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتوعية من أضرار المخدرات والتدخين بمختلف أنواعها.