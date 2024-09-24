عضو مجلس إدارة جمعية أعمال: اليوم الوطني الـ94 يعكس مسيرة التنمية ورؤية القيادة المتكاملة

رفع عضوُ مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية عمر صالح بابكر، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94.
وقال "بابكر": في مثل هذا اليوم من كل عام نحتفي بإنجازات وطننا الغالي الذي حقّق المنجزات بخطط تنموية واضحة؛ انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة بقيادة حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، لتحقق النمو والتطوير في جميع المجالات.
وأضاف: بكل فخر واعتزاز نحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين لهذا الكيان العظيم، والمملكة هي دارنا دار العز والمحبة والفخر، بلد المحبة والسلام، بلد العرب وقبلة المسلمين، حباها الله بقادة منها وفيها تسعى لخدمة أمنها وأمانها ورفعة شأنها لتحتلّ مكانتها المرموقة بين الدول. أدام الله لهذا البلد الغالي أمنه وعزّه ورفعته، وحفظ الله شعبه وقادته من كل مكروه.