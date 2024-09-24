عضو مجلس إدارة جمعية أعمال: اليوم الوطني الـ94 يعكس مسيرة التنمية ورؤية القيادة المتكاملة

وأضاف: بكل فخر واعتزاز نحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين لهذا الكيان العظيم، والمملكة هي دارنا دار العز والمحبة والفخر، بلد المحبة والسلام، بلد العرب وقبلة المسلمين، حباها الله بقادة منها وفيها تسعى لخدمة أمنها وأمانها ورفعة شأنها لتحتلّ مكانتها المرموقة بين الدول. أدام الله لهذا البلد الغالي أمنه وعزّه ورفعته، وحفظ الله شعبه وقادته من كل مكروه.