"جامعة الأعمال والتكنولوجيا" تحتضن الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعية "الحياة رسالة" بمكة

وتواصلت الفعاليات بمداخلات الحضور الذين تفاعلوا مع العرض المرئي وما تضمنه من رصد لبعض القصص المتعلقة بمعاناة ومآسي أُسَر مرضى الإدمان؛ حيث تم اختتام اللقاء بعدد من التوصيات التي كان قاسمها المشترك هو الإسهام في علاج مرضى الإدمان، وتأهيلهم للوصول بهم كأعضاء صالحين بالإضافة للإسهام في التوعية وتحسين جودة الحياة لديهم ولدى أسرهم والمجتمع المحيط بهم لمواكبة رؤية الوطن 2030.