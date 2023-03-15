"جامعة الأعمال والتكنولوجيا" تحتضن الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعية "الحياة رسالة" بمكة

احتضنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة مساء أمس، الاجتماع التحضيري الأول لتأسيس جمعية "الحياة رسالة" لعلاج ورعاية مرضى الإدمان بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بحضور عدد كبير من الأكاديميين ورجال الأعمال والمتخصصين في علاج الإدمان والأعمال التطوعية.
وناقش الأعضاء رسالة الجمعية المتمثلة في تقديم العون والمساعدة لعلاج مرضى الإدمان.
وثمّن عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والمرشح لرئاسة مجلس الإدارة بالجمعية، هذه المبادرة الوطنية للأعضاء المؤسسين من خلال حرصهم على المشاركة والتطوع لخدمة مجتمعهم، والمشاركة الفاعلة للحد من آثار وأضرار مرض الإدمان على الأفراد والمجتمع بجميع الجوانب سواء الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية؛ وذلك من خلال علاج مرضى الإدمان ورعايتهم والإسهام في تأهليهم لمرحلة التعافي بإذن الله.
وتواصلت فعاليات اللقاء بكلمة لرئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامة جنادي؛ أعرب من خلالها عن ترحيب منسوبي وقيادات الجامعة -وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان- بأعضاء جمعية "الحياة رسالة"؛ متمنيًا النجاح لهم في رسالتهم السامية لخدمة الدين والوطن، معربًا عن اعتزازه بكونه أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية.
وتضمنت كلمة رئيس الفريق التأسيس للجمعية سليمان الزايدي، التعريف بأهداف الجمعية، وتوضيح أهميتها للمجتمع، والخطوات القادمة لاكتمال تأسيس الجمعية، وآلية المهام والأقسام العاملة فيها؛ مشيرًا إلى أن من أهداف الجمعية العملُ بروح الفريق الواحد بعيدًا عن التقليدية، والوصول إلى تحقيق جميع المؤشرات المتعلقة بالجودة والحوكمة.
وتواصلت الفعاليات بمداخلات الحضور الذين تفاعلوا مع العرض المرئي وما تضمنه من رصد لبعض القصص المتعلقة بمعاناة ومآسي أُسَر مرضى الإدمان؛ حيث تم اختتام اللقاء بعدد من التوصيات التي كان قاسمها المشترك هو الإسهام في علاج مرضى الإدمان، وتأهيلهم للوصول بهم كأعضاء صالحين بالإضافة للإسهام في التوعية وتحسين جودة الحياة لديهم ولدى أسرهم والمجتمع المحيط بهم لمواكبة رؤية الوطن 2030.